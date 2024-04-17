تغيير مسار الطائرات وبرق ورعد.. فيديوهات توثق حجم الأمطار الغزيرة في الإمارات

تشهد دولة الإمارات العربية حالة من عدم الاستقرار والتقلبات الجوية منذ أمس، حيث أدى تساقط الأمطار الغزيرة إلى تحويل مسار الرحلات الجوية، وجاءت الأمطار مصحوبة برعد وبرق في عدة مناطق من بينها إمارتي دبي والعين، وتسبب تراكم السحب الكثيفة في تحول نهار الإمارات إلى ليل.

فيضانات دبي

تسببت الأمطار الغزيرة في غمر الشوارع بمياه الأمطار، ما أدى إلى بطء حركة المرور وتوقف العديد من الجهات عن العمل، بما في ذلك بعض المطارات، وحذرت وزارة الداخلية المواطنين من تقلبات في الأحوال الجوية مع هطول أمطار غزيرة ورياح، ونصحت بأخذ الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبة وتجنب الأودية والأماكن التي تتجمع فيها المياه.

عمار بن حميد:

اللهم أجعلها أمطار رحمة وبركة، وعمّ بخيرها البلاد والعباد

نشكر مختلف فرق العمل على جهودهم في أحتواء آثار المنخفض الجوي، جهود مشكورة ومقدّرة، وفرق عمل مخلصة تسابق الليل بالنهار لضمان سلامة الأرواح والممتلكات، شكراً للجميع#عجمان#الامارات#منخفض_الهدير pic.twitter.com/r9Zvhz3Fh9 — عبدالله العيدروس (@alaidrooos) April 16, 2024

فيضانات دبي

وذكر المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أنه من المتوقع استمرار تكون السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية، ما يؤدي إلى سقوط أمطار مصحوبة بالبرق والرعد أحيانًا، وأشار إلى أن الاضطرابات في الحالة الجوية ستبدأ من المناطق الغربية وتتحرك صوب أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية، مع زيادة في كميات السحب الركامية وسقوط أمطار متفاوتة الشدة وبرق ورعد، مع احتمالية سقوط البرد في بعض المناطق، ومن المتوقع استمرار الطقس غير المستقر اليوم الأربعاء، مع سقوط أمطار متفاوتة الشدة في مناطق مختلفة وانخفاض واضح في درجات الحرارة.

ونصحت مطارات دبي المسافرين بتخصيص وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي واستخدام المترو حيثما أمكن ذلك، كما أعلنت مطارات دبي عبر حسابها على منصة «إكس» أنه تم تعليق العمليات مؤقتًا في مطار دبي الدولي لمدة 25 دقيقة، ولكن تم استئنافها منذ ذلك الحين.

امطار تاريخية على دبي في هذه الفترة من العام. pic.twitter.com/FUf8uRqh0P — عبدالله البلوشي (@AAA_Balushi) April 16, 2024

وذكرت مطارات دبي في منشور عبر منصة «إكس» أنه بسبب الظروف الجوية، هناك تأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، كما أُلغيت 9 رحلات مغادرة و 8 رحلات قادمة هذا الصباح، مع تحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى، ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.