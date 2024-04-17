وزير التعليم يطلق اسم نائبه الراحل على مدرسة التكنولوجيا التطبيقية

أطلق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اسم الدكتور الراحل محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني على المدرسة القادمة للتكنولوجية التطبيقية تخليدا لذكراه، وذلك خلال كلمته في فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم المزدوج والتدريب المهني.

فعاليات النسخة الثالثة للمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي

وتناقش الجلسة الثانية للمعرض الدولي للتعليم الفني التكنولوجي آخر المستجدات في تنفيذ الرؤية الجديدة للتعليم الفني والمهني في مصر، والعمل على تحسين جودته باتباع أفضل الممارسات الدولية بالمدارس التقنية والتكنولوجية التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص.

مناقشة فرص عمل للفنيين بالخارج بالتعاون مع الكيانات الدولية

وتتناول الجلسة الثالثة للمنتدى فرص عمل للفنيين بالخارج بالتعاون مع الكيانات الدولية، وتيسير الانتقال الشرعي للعمالة، فضلا عن تعريف الرأي العام بأفضل الممارسات المتعلقة بالهجرة الرسمية «الاتفاقية السعودية، ودول عربية أخرى والتعاون الإيطالي والألماني والفنلندي وغيرها من فرص التعاون مع الشركاء الدوليين».

واشتملت الجلسة الرابعة على دور التعليم والتدريب التقني والمهني في إعداد الفنيين المؤهلين للتنمية المستدامة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.