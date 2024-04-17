رعب الطقس يصل اليمن.. فيضانات وانهيارات صخرية في حضرموت والمهرة (فيديو)

وصل المنخفض الجوي دولة اليمن، بعد أن ضرب سلطنة عمان والإمارات في الأيام الماضية، إذ شهدت العديد من المناطق في اليمن، وتحديدا وادي حضرموت، هطول أمطار غزيرة تدفقت إثرها السيول في الوديان والطرقات، وأظهرت مقاطع الفيديو تدفق السيول في عدد من شوارع وأحياء مديريات الوادي بالمحافظة.. وفقا لـ«العربية»

خطر الفيضانات يصل حضر موت

وحذرت مراكز الأرصاد الجوية من خطر الفيضانات الشديدة في محافظتي حضرموت والمهرة شرق اليمن، المناطق المتأثرة بالمنخفض الجوي خلال الساعات المقبلة، فضلا عن تحذيرات من أمطار رعدية متفاوتة الشدة، تصل حد الغزارة على صحارى وهضاب وسواحل محافظات شبوة، حضرموت والمهرة، وأجزاء من محافظات ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، مرتفعات لحج، أبين، البيضاء ومرأب.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر، سقوط أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، عمران وصنعاء، فضلا عن توقعات بتشكل ضباب على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية، واضطراب البحر على السواحل الشرقية.

انهيارات صخرية وتدني الرؤية

حذّر المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر من الانهيارات الصخرية، جراء الفيضانات في اليمن موجها بعدم عبور الجسور الأرضية أثناء تدفق السيول.