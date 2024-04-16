لحظة وصول العاصفة إلى دبي.. لون السماء يتغير (فيديو)

تشهد دبي حالة من الطقس السيئ، اليوم الثلاثاء، إثر هبوب عاصفة ماطرة عليها وهو ما رصده مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام اليوم، إذ يوثق اللحظات الأولى لوصول العاصفة الماطرة إلى سماء مدينة دبي في الإمارات.

والتقط الفيديو بتقنية "تايم لابس"، راصدا الغيوم والسحب التي غطت دبي فجأة قم انهمرت الأمطار الغزيرة على الإمارة.

لحظة هبوب العاصفة الماطرة

ونشرت "العربية نت" مقطع فيديو لسماء دبي تظهر أبراج العاصمة وحركة السير في مشهد رأسي وفجاة تهب العاصفة على دبي إذ تحول لون السماء وغطتها الغيوم والسحب.

توقف الرحلات في مطار دبي جراء الطقس السيئ

أعلنت هيئة مطارات دبي توقف العمل بمطار دبي الدولي اليوم لمدة 25 دقيقة، مطالبة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران، بسبب الظروف الجوية التى من شأنها أيضا وقوع تأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، فضلا عن إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.