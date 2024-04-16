لحظة وصول العاصفة إلى دبي.. لون السماء يتغير (فيديو)
كتب:
ماريان سعيد
07:39 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
دبي
تشهد دبي حالة من الطقس السيئ، اليوم الثلاثاء، إثر هبوب عاصفة ماطرة عليها وهو ما رصده مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام اليوم، إذ يوثق اللحظات الأولى لوصول العاصفة الماطرة إلى سماء مدينة دبي في الإمارات.
والتقط الفيديو بتقنية "تايم لابس"، راصدا الغيوم والسحب التي غطت دبي فجأة قم انهمرت الأمطار الغزيرة على الإمارة.
لحظة هبوب العاصفة الماطرة
ونشرت "العربية نت" مقطع فيديو لسماء دبي تظهر أبراج العاصمة وحركة السير في مشهد رأسي وفجاة تهب العاصفة على دبي إذ تحول لون السماء وغطتها الغيوم والسحب.
شاهد تايم لابس لحظة دخول العاصفة امارة #دبي— طقس_العالم (@Arab_Storms) April 16, 2024
16-4-2024#Dubai
عبر @worldstormm
pic.twitter.com/sLSLyUicfo
توقف الرحلات في مطار دبي جراء الطقس السيئ
أعلنت هيئة مطارات دبي توقف العمل بمطار دبي الدولي اليوم لمدة 25 دقيقة، مطالبة المسافرين بالتحقق من حالة رحلاتهم لدى شركات الطيران، بسبب الظروف الجوية التى من شأنها أيضا وقوع تأخير في الرحلات القادمة والمغادرة، فضلا عن إلغاء 9 رحلات مغادرة و8 رحلات قادمة هذا الصباح، وتحويل 3 رحلات إلى مطارات أخرى.