«القاهرة الإخبارية»: العالم ينشغل عن مأساة قطاع غزة بعد الضربات الإيرانية

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، تقريرا بعنوان: «بعد الضربات الإيرانية.. العالم ينشغل عن مأساة قطاع غزة ومقترحات غربية لزيادة الدعم العسكري لإسرائيل».

وجاء في التقرير: «لم تتوقف تبعات الهجوم الإيراني على إسرائيل عند حدود التوترات عند الطرفين، وحالة السجال القائمة بينهما، بالتهديد والوعيد فحسب، بل امتدت لغزة، وتسببت في انشغال العالم عن أبعاد الكارثة الإنسانية التي يعيشها القطاع المحاصر منذ أكثر من 6 أشهر».

وتابع: «بدأ انصراف أنظار المجتمع الدولي عن أهالي غزة بعد أن خفتت الأصوات المطالبة بضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين، وشيئا فشيئا تحول الاهتمام الدولي إلى الحديث من جديد عن دعم الغرب لإسرائيل في أعقاب الضربة الإيرانية الأخيرة حيث عادت تصريحات واشنطن ولندن على تأكيد الوقوف جنبا إلى جنب مع إسرائيل».

واختتم: «وما يزيد من الأمر خطورة طرح مسألة شرعية مبيعات الأسلحة لإسرائيل مرة أخرى بين أروقة الساحات السياسية الغربية، رغم تدهور الأوضاع المعيشية في أنحاء غزة».