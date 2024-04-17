7 معلومات عن الذباب الصحراوي بعد انتشاره بسبب رياح الخماسين.. «حجمه ربع سنتيمتر»

حالة من الجدل شهدتها منصات التواصل الاجتماعي الفترة الحالية حول انتشار الذباب الصحراوي في مناطق مختلفة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر، وربط البعض هذا الانتشار برياح الخماسين التي تشهدها البلاد حاليًا، في حين نفى البعض الآخر هذا الربط، لتبقى الأقوال والأسباب متضاربة.. فما هي أسباب انتشار الذباب الصحراوي هذه الفترة؟

سبب انتشار الذباب الصحراوي

قال الدكتور مجدي علام مستشار برنامج البيئة العالمي، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن انتشار الذباب الصحراوي في أنحاء متفرقة من البلاد، لا سيما قرى ومراكز صعيد مصر جاء نتيجة لارتفاع درجات الحرارة، لافتًا إلى أن ظهور الثعابين والعقارب والحشرات المختلفة ومنها الذباب الصحراوي هي ظاهرة طبيعية ومُتوقَع حدوثها في مثل هذا الموعد من كل عام، نتيجة لبدء فصل مناخي جديد وارتفاع درجات الحرارة.

7 معلومات عن الذباب الصحراوي

وكشف مستشار برنامج البيئة العالمي عن بعض المعلومات عن الذباب الصحراوي، وهي كالتالي:

الذباب الصحراوي حجمه لا يزيد عن ربع سم.

يتخذ الكثير من الألوان منها الأزرق والبني والأسود.

يتغذى على القمامة وغيرها من أنواع المخلفات.

بعض الأنواع تتغذى على أي شيء متخمر مثل المخلفات الزراعية.

ويرجع تسميته لأنه قادم من ناحية السودان ويسير في اتجاه الصحراء، ويكون مقاومًا لكميات الهواء التي تكون شديدة وتتسبب في قتلهم.

يزداد انتشاره مع بداية الموسم عادة.

تعد من أشهر الطرق لطرده والتخلص منه استخدام البخور.

طرد الذباب الصحراوي من البيت

وهناك العديد من الطرق التي تساعد على التخلص من الذباب الصحراوي والتي منها تعليق كيس الماء حيث هذه الطريقة تعد من الطرق التقليدية التي تساعد على طرد الباب من خلال تعليق كيس ماء في المنطقة التي تحاولي إبعاد الذباب عنها في المنزل وفقا لما ذكره موقع «bright Side»

الخل والصابون من الطرق التي تساعد على طرد الذباب الصحرواي من البيت، وذلك من خلال وضع ربع كوب من الخل مع ربع كوب من صابون السائل ووضعه في وعاء عميق فى المنطقة المراد تنظيفها ويتم تركه لفترة طويلة، سنلاحظ تكاتل الذباب بداخل الوعاء.

الريحان والنعناع البري من الأعشاب التي تساعد على طرد الذباب الصحراوي من المنزل، من خلال وضع الخليط في كوب، ثم تغطيته بغلاف بلاستيكي وعمل ثقوب كبيرة بما يكفي لدخول الذباب، كما أن يمكن استخدام خليط الفلفل الحار بالماء في زجاجة ورشها حول المساحات الخارجية.

طرق الوقاية من الذباب الصحراوي

غلق النوافذ والأبواب جيدًا، لمنع دخوله إلى المنازل.

استخدام الشاشات والناموسيات؛ لمنع تسلله إلى الأشخاص أثناء النوم.

النظافة الشخصية من خلال غسل اليدين بانتظام، وتنظيف المنزل بشكل دوري.

التخلص من مصادر المياه الراكدة، مثل بقايا الماء في الأطباق أو الزهور.

استخدام طارد الحشرات عند الخروج إلى المناطق المفتوحة.

استشارة الطبيب حال ظهور أي أعراض مرضية بعد التعرض للسعات الذباب.