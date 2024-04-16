رياح الخماسين تضرب عدة محافظات خلال ساعات.. و3 نصائح من «الأرصاد» لتجنبها

ارتفاع كبير في درجات الحرارة تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة نتيجة حدوث ظاهرة جوية تسيطر على حالة الطقس وتؤدي إلى صعوبة الرؤية في بعض الأوقات، بالإضافة إلى وجود نشاط رياح الخماسين المثيرة للرمال والأتربة على معظم أنحاء البلاد وفقا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها.

مناطق تشهد رياح الخماسين

قال الدكتور محمود القياتي عضو هيئة الأرصاد الجوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه من خلال تحليل الخرائط فهناك وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية يؤثر على مصر بوجود كتل جنوبية غربية نشطة وحارة ومثيرة للرمال والأتربة وتأثيره في البداية سيكون على القطاع الغربي من الجمهورية مثل الصحراء الغربية ومحافظات السواحل الشالمية الشرقية ومدن القناة ومناطق في الوجه البحري والقاهرة الكبري.

تابع «القياتي» أن كافة مناطق الجمهورية تشهد ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة في فترة النهار ويكون معتدل ليلا وتصل درجة الحرارة العظمى على القاهرة إلى 36 درجة مئوية وكذلك شمال البلاد وأغلب مناطق الجمهورية ويصاحبه إثارة للرمال والأتربة، مشيرا إلى أن أكثر المناطق تأثرا بالرياح والعاصفة التربية هي القطاع الغربي من الجمهورية وتحديدا الصحراء العربية ومناطق من السواحل الشمالية وتمتد لحدوث أمطار لبعض المناطق الداخلية.

نصائح لتجنب مخاطر رياح الخماسين

وقدم عضو هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين خاصة المسافرين والأشخاص الذين يعيشون بالقرب من المناطق الصحراوية مثل واحة سيوة لتجنب مخاطر طقس الغد ومنها توخي الحذر التام بسبب انخفاض مستوى الرؤية في الطرق المؤدية من وإلى الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية مثل الإسكندرية ومطروح وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس ومتابعة النشرات والتحذيرات الجوية مشددا على أن العاصفة ستنتهي غدا وبداية من يوم الخميس يكون هناك حالة استقرار في الطقس.