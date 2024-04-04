رسميا.. إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص 6 أيام

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، موعد إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنَّها ستكون لمدة 6 أيام اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل الجاري، مؤكدًا أنها إجازة رسمية مدفوعة الأجر وذلك للعاملين بالقطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، على أن يُحتسب يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2014 من رصيد الإجازات السنوية للعامل في القطاع الخاص.

إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص 2024

وقال بيان رسمي عن وزارة العمل اليوم، أنَّ هذا القرار يأتي في ضوء نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1112 لسنة 2024 الصادر أمس الأربعاء، والذي نص في مادته الأولى على أن «تكون الفترة من الثلاثاء الموافق 9 أبريل حتى الأحد 14 أبريل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك».

توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة

وأكّد بيان وزارة العمل، أنَّ ذلك يأتي في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية لكل العاملين بقطاعات الدولة المتنوعة – كلما أمكن ذلك – تحقيقاً للغاية الاجتماعية والقومية من الاجازات الرسمية في الأعياد والمناسبات ومشاركة الاحتفال مع الأهل والأصدقاء.

ووزعت وزارة العمل منشوراً بذلك على مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة تطبيق الإجازة بشركات القطاع الخاص.

وهنأ وزير العمل شعب مصر والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله أن يجعله عيد خير على وطننا الغالي، وأن يحفظ الله مصر، وأن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركات.