محافظ المنوفية: إزالة 285 مخالفة ضمن الموجة الـ22 لإزالة التعديات

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى إزالة 285 حالة تعد تنوعت ما بين بناء بدون ترخيص وبناء مخالف ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية، مؤكداً استمرار الحملات بكل حزم لرصد وإزالة كافة حالات التعدي لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة.

تنفيذ الموجة الـ22

وشدد محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ22 لتذليل معوقات العمل أولا بأول والتصدي لكافة أشكال التعديات علي أملاك الدولة بكل شدة وحسم وإزالتها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين دون تقاعس.

متابعة إزالة التعديات

وأكد محافظ المنوفية، ضرورة التنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية للأراضي التي تم إزالة التعديات من عليها لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى، مشيرا إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع يوميا موقف تنفيذ قرارات الإزالة لتحقيق المستهدفة من الموجة.