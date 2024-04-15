محافظ بورسعيد يتابع إزالة التعديات على أملاك الدولة: لا تهاون

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي في ملف إزالة التعديات والمخالفات بجنوب بورسعيد، بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس سيد خلف مستشار المحافظة، والجهات المختصة ممثلة في: حي الجنوب - مديرية الزراعة - الشئون القانونية - التخطيط العمراني - الأملاك -حماية أملاك الدولة - الإصلاح الزراعي - التعمير الزراعي - حماية الأراضي بمديرية الزراعة).

لا تهاون في ملف إزالة التعديات

خلال الاجتماع استعرض محافظ بورسعيد، مستجدات الموقف التنفيذي لإزالة التعديات والمخالفات المتواجدة على طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس، موجها ببدء تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة هذه التعديات على أراضي أملاك الدولة بشرق وغرب طريق المعاهدة والمجرى الملاحي لقناة السويس بجنوب بورسعيد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية لإزالة التعديات، مؤكدا أنه لا تهاون في ملف إزالة التعديات.

التنسيق بين الجهات المختصة

وجه محافظ بورسعيد، بالتنسيق بين قوات الأمن وكل الجهات المعنية الممثلة في محافظة بورسعيد، والإصلاح الزراعي، وهيئة التعمير الزراعي، وحي الجنوب، ووزارة الزراعة، والبدء في تنفيذ الإجراءات القانونية لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية لإزالة هذه التعديات لمنع انتشار هذه الظاهرة، واسترداد الأراضي المملوكة للدولة.