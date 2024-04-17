«القاهرة الإخبارية»: حرب الرقائق الإلكترونية تشتعل مجددا بين الصين وأمريكا

عرض برنامج «المراقب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي أحمد بشتو، تقريرا بعنوان: «المرحلة الحرجة بدأت.. حرب الرقائق الإلكترونية تشتعل مجددًا بين الصين وأمريكا».

وجاء في التقرير: «مرحلة حرجة تدخلها حرب الرقائق الإلكترونية بين الصين والولايات المتحدة، فالمنافسة الاقتصادية الشرسة لا تقل ضراوة عن الأبعاد الجيوسياسية والصراع للفوز بدرع السيليكون مع تحول أشباه الموصلات إلى سلاح دفاعي، وتزايد التوتر بشأن أمن تايوان المسؤولة عن 90% من معالجات الكمبيوتر الأكثر تقدما في العالم».

وتابع: «تتصاعد حدة المواجهات بين الولايات المتحدة والصين في كل ما يتعلق بصناعة الرقائق بعدما فرضت الولايات المتحدة ضوابط صارمة على تصدير الرقائق فائقة التطور إلى الشركات الصينية ليتبع ذلك قرار بمنع وصول الرقائق الأمريكية القديمة إلى الصين، كما منعت واشنطن الشركات الهولندية واليابانية التي تنتج آلات تصنيع الرقائق من بيع هذه المعدات إلى الصين تحت طائلة فرض عقوبات عليها».