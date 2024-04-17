«المستقلين الجدد»: القمة المصرية البحرينية استمرار لجهود القاهرة في وقف الحرب على غزة

أكد حزب المستقلين الجدد، على أن عقد القمة المصرية البحرينية في هذا التوقيت، هو تأكيد على أن مصر مستمرة في جهودها لوقف الحرب على غزة، في محاولة لحشد رأي عربي ودولي عام رافض لاستمرار الحرب.

القمة المصرية البحرينية

وقال الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، في بيان له اليوم، إن إشادته بثبات الموقف المصري من خلال قيادته الرافض لتصفية القضية على حساب دول الجوار؛ وعلى الرفض القاطع لأي محاولة للتهجير القسري للفلسطينيين.

حزب المستقلين الجدد

وثمن «عناني» التأكيد المستمر على حقوق الشعب الفلسطيني طبقا للقرارات الدولية، وحقه في إقامة دولته وتقرير مصيره.

وأكد رئيس حزب المستقليم الجدد، على دعمه الكامل للقيادة السياسية المصرية في جهودها التي بدأت منذ اللحظة الأولى للحرب على كل الأصعدة الدولية والعربية جنبًا إلى جنب، فضلا عن الدعم الشعبي المصري لشقيقه الفلسطيني، والإصرار على أن تكون مصر من خلال جهودها الشريان الأصيل لوصول المساعدات للشعب الفلسطيني المحتل في غزة.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته في مؤتمر مع ملك البحرين في قصر الاتحادية، والمُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر حذرت كثيرًا ليس فقط من تبعات تلك الحرب السياسية والأمنية والإنسانية المباشرة على الأشقاء في فلسطين المحتلة، وإنما كذلك مما تتسبب فيه من اتساع للصراع والتصعيد وإدخال المنطقة في دائرة من العنف والعنف المضاد فتتسع دائرته.