ماهر زين: جمهوري في العالم كله.. لكن المصري أكبر داعم

قال الفنان العالمي ماهر زين، إنه يمتلك جمهور في جميع أنحاء العالم، وفي دول كثيرة مثل أندونيسيا، فهي دولة بها 200 مليون مسلم، لأن مسيرته في الغناء باللغة الإنجليزية بدأت بها، فهو يمتلك جمهور أجنبي كبير.

وأضاف زين، الذي حل ضيفًا على برنامج أجمد 7 الساعة 7 والتي تقدمه جيهان عبد الله على نجوم إف إم، أن الجمهور المصري الداعم الأساسي، ويُمكن رصد ذلك بشكل دقيق من خلال السوشيال ميديا، فالجمهور المصري الأكثر تفاعلًا لديه.

وتحدث عن كواليس أغنيته الشهيرة «يا نبي سلام عليك»، حيث قال إنها من أكثر الأغنيات انتشارًا، ولها جمهور كبير، وهي من أهم الأغنيات التي عرفه الجمهور من خلالها صوتًا قبل أن يراه، أو يعرف شكله، وحققت مئات الملايين على يوتيوب، موضحًا أن الأغنية تُعتبر من أغاني وتيمات التراث القديم، لكن استطاع حمزة نمرة الذي لحنها تجديدها، وقدمها بأكثر من لغة، الكردية والتركية والعربية والإنجليزية.