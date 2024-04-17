تفاصيل قذيفة إسرائيلية واحدة قضت على أكثر من 4 آلاف جنين في قطاع غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته بحق الفلسطينيين، وكان أبرزها قصفه لأكبر عيادة للخصوبة في غزة، التي تعمل على حفظ جميع الأجنة المجمدة والبويضات غير المخصبة في القطاع، ما أدى إلى قتل الأمل لدى مئات الأزواج الفلسطينيين المصابين بالعقم.

قذيفة إسرائيلية تقتل مئات الأجنة في غزة

تعرض مركز البسمة لأطفال الأنابيب، في مدينة غزة، إلى القصف من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ديسمبر الماضي، وهو المكان الذي يتم فيه تخزين معظم البويضات المخصبة، التي تسمى الأجنة، ثم يتم نقلها إلى رحم المرأة، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

تفاصيل استهداف الاحتلال أكبر عيادة لتجميد الأجنة بغزة

تسبب الانفجار في أكبر مركز للخصوبة في قطاع غزة فى سقوط الأغطية عن 5 خزانات تحتوي على النيتروجين السائل، كانت في زاوية من وحدة الأجنة.

كما نتج عن ذلك، تبخر السائل شديد البرودة، ثم ارتفعت درجة الحرارة داخل الخزانات، ما أدى إلى قتل أكثر من 4 آلاف من أجنة أطفال الأنابيب، فضلا عن ألف عينة أخرى لحيوانات منوية وبويضات غير مخصبة.

طبيب فلسطيني: الاحتلال قتل آمال الأزواج الفلسطينيين

قال بهاء الدين غلاييني، طبيب التوليد وأمراض النساء، وأحد مؤسسي العيادة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي لم يسلم منها الأجنة المجمدة، وهذا يدل على مدى العنف الذي يعايشه الأهالي في قطاع غزة، وفقا له: «نحن نشعر بعمق الألم الذي يعيشه الأزواج الفلسطينيون الذين يعانون العقم، وكان المركز بمثابة الأمل الأخير الذي تشبثوا به».

كما أكد «غلاييني» أن نصف الأزواج الذين قتلت الأجنة الخاصة بهم لن يتمكنوا مطلقا من الإنجاب في المستقبل، مشيرا إلى أن معظمهم باع كل ما يملكه من أجل التلقيح الصناعي، إلا أن الاحتلال محا هذا الأمل الأخير.