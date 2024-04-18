طريقة عمل الآيس كريم مانجو في البيت.. وصفة سهلة واقتصادية

الآيس كريم من الحلويات المثلجة التي يحب الكبار والأطفال تناولها في الصيف بأكثر من طعم، لما يتمتع به من مذاق لذيذ منعش وترطيب للجسم مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، لذا تبحث الكثير من الأمهات على طريقة عمل الآيس كريم مانجو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة باعتبار المانجو من ألذ الفواكه الصيفية.

يُمكن لربة المنزل تحضير الآيس كريم مانجو في المنزل في وقت لا يتعدى 15 دقيقة، وبمكونات متوفرة في المنزل، حسب وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي، كالتالي:

مقادير آيس كريم المانجو

3 حبات مانجو.

كوب ونصف كريمة خفق.

نصف كوب سكر.

ملعقة كبيرة فانيليا.

طريقة تحضير آيس كريم المانجو

قشري المانجو ثم قطعيها إلى قطع متوسطة في وعاء صغير.

اهرسي المانجو جيداً ثم أضيفي ربع كوب من السكر إليه وامزجي المكونين جيّداً.

أخفقي الكريمة جيداً في وعاء كبير.

أضيفي السكر إلى الكريمة واخفقي من جديد حتى تتكاثف.

أضيفي مزيج المانجو بعدها و الفانيليا وامزجي المكونات جيداً باستخدام ملعقة خشبية كبيرة.

ضعي المزيج في وعاء بالثلاجة لحوالي 4 ساعات.

أخرجي بعدها مزيج المانجو ثم ضعيه في الخلاط الكهربائي.

أخلطي المزيج حتى يصبح المزيج ناعماً. أعيدي الايس كريم إلى الوعاء ثم إلى الفريزر.

قدّمي الايس كريم عندما يصبح جامداً.

طريقة عمل آيس كريم مانجو بالكريم شانتيه

المقادير:

كيلو مانجو مجمدة.

2 كوب حليب مثلج.

كوب سكر بودرة.

2 كوب كريم شانتي بودرة.

طريقة عمل آيس كريم مانجو بالكريم شانتيه: