مصرع بائع آيس كريم وإصابة نجله في تصادم قطار بموتوسيكل بالغربية 

لقي شخص مصرعة، وأصيب طفل، إثر تصادم قطار، بدراجة نارية «موتوسيكل» كانا يستقلونها، حال عبورهما شريط السكة الحديد أثناء غلقة، بمنطقة الصعيدي، بمدينة سمنود، بمحافظة الغربية، وتم التحفظ على الجثة داخل المشرحة، ونقل المصاب إلي المستشفي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ بمصرع شخص

تلقي مأمور مركز شرطة سمنود، وغرفة عمليات مرفق الإسعاف، بلاغاً من الأهالي يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار، وإصابة طفل، حال عبورهما شريط السكة الحديد، بدراجة نارية «موتوسيكل» بمنطقة الصعيدي.

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارتي إسعاف إلى محل الواقعة وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى أيمن خضر، بائع آيس كريم، وإصابة ابنه ويدعى هشام، بكدمات وسحجات وكسور وجروح متفرقة، نتيجة تصادم قطار بدراجة نارية «موتوسيكل» كانوا يستقلونها، حال عبورهم شريط السكة الحديد أثناء غلقه.

رفع أثار الحادث

جرى نقل الجثة إلى المشرحة، والطفل المصاب إلى مستشفى سمنود العام، لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية، كما جرى رفع آثار الحادث، وحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لاستخراج تصريح الدفن وتسليم الجثمان إلى ذويه.