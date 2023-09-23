رغم فوائدها العديدة.. تعرف على أضرار الإفراط في تناول المانجو يوميا

يشهد موسم الصيف تخزين العديد من الأشخاص لفاكهة المانجو، في موسمها الذي يوافق الفترة الحالية، بالإضافة إلى تناولها بكثرة، خاصة مع انخفاض أسعارها في نهاية موسمها الصيفي، وهو ما يسبب ضررا كثيرا بالرغم من الفوائد التي يمكن جنيها من تناولها.

وتحتوي المانجو على العديد من مضادات الأكسدة التي تساهم في حماية الجسم من الإصابة بأمراض سرطان القولون، أو سرطان الثدي، أو سرطان الدم، كما تحتوي على فيتامين «سي»، الذي له دور في الحد من ارتفاع معدل الكولسترول في الدم، لذا ينصح الأطباء بتناولها، إلا أن الإفراط فيها قد يؤتي بنتائج عكسية وهو ما نوضحه في التقرير التالي.

أضرار الإفراط في تناول المانجو

وذكرت أخصائية التغذية العلاجية، شيماء محمد، في حديثها لـ«الوطن»، أن الإفراط في تناول المانجو بشكل يومي يؤدي للإصابة بالسكري، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، التي تتسبب في ارتفاع مستويات الجلوكوز بالدم عند تناولها، وبالتالي الإصابة بالسكري.

وحذرت شيماء، من تناول المانجو بكثرة، خاصة لمن يرغبون في فقدان الوزن الزائد، حيث يؤدي الإفراط في تناول المانجو إلى زيادة الوزن، لاحتوائها على نسبة عالية من السعرات الحرارية.

وتحتوي المانجو على نسبة عالية من الأملاح، التي تتسبب في احتباس السوائل بالجسم وبالتالي ارتفاع ضغط الدم ومشاكل في الكلى، والإصابة بالحساسية الشديدة أيضا وحكة الجسم.

الجرعات المناسبة لتناول المانجو

ومن الأفضل عند تناول المانجو عدم تناول أكثر من ثمرة يوميا، أي ما يعادل 330 جراما فقط، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة منها.