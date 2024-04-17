خالد أبو بكر: المنطقة قيد الاشتعال.. إسرائيل وإيران «فرحانين باللي عملوه»

علق الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على هجوم الجيش الإيراني بطائرات مسيرة وصاروخية على إسرائيل، ردًا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلًا: «كل واحد من الطرفين فرحان باللي عمله».

وأضاف خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على شاشة «ON»، إن الإسرائيليين يرون أن هذه الهجمات بلا جدوى، في حين يرى الإيرانيون أن القصف على تل أبيب انتصار وبطولة كبيرة، معقبًا: «كل واحد فرحان باللي عمله».

المنطقة على قيد الاشتعال

وأشار أبو بكر إلى أن المحصلة النهائية مما يحدث من نزاعات وصراعات، أن منطقة الشرق الأوسط في أي لحظة قد تشتعل، مشيرًا إلى أن مصر في موقف على الحياد، ووزير الخارجية المصري تواصل بالطرفين في نفس اللحظة، ومصر نجحت في أن يبقى لها كلمة يحترمها الجميع، وتحافظ تمامًا علي عدم التورط في أي صراعات.

دور مصر به جزء كبير من الموضوعية

شدد على أن الدور المصري به كثير من الاحترام والموضوعية، والقاهرة لا يوجد لديها أي مشكلة مع أي دولة حول العالم، ومحافظة على أرضها وسيادتها.