سر المحلات في عمل المايونيز بالبيت.. «نفس الطعلم وبفلوس أقل»

المايونيز من الإضافات الأساسية على بعض الأطعمة، طعمه لذيذ ومذاقه مميز، يعشقه الكثيرون، ويرغبون في معرفة أسرار تحضيره في المحلات، لصناعته وتجهيزه في المنزل بأقل تكلفة وفي أسرع وقت، ونستعرض في التقرير التالي عدة طرق لإعداده.

سر المحلات لعمل المايونيز

يحتاج تحضير المايونيز في المنزل، مجموعة من المكونات الأساسية، ليكون مثل المحلات تمامًا، ونعرض المقادير وطرق تحضيره فيما يلي:

2 صفار بيضة.

ملعقة كبيرة مستردة.

2 كوب زيت.

علبة صغيرة زبادي.

ملعقة كبيرة خل.

رشة ملح.

رشة سكر .

رشة فلفل أسود.

طريقة تحضير المايونيز في المنزل

في وعاء صغير اخلطي صفار البيض جيدًا مع المستردة.

ضعي الزيت على الخليط السابق مع التقليب حتى تحصلي على قوام غليظ، ثم ضعي الخل والفلفل والسكر.

ابدأي في إضافة الخل ثم الزبادي مع الخلط برفق ثم ضعي المايونيز في وعاء زجاجي واحفظيه في الثلاجة لحين استخدامه.

وصفة أخرى لعمل المايونيز في المنزل بدون بيض

نصف كوب من اللبن.

ملعقة من الخل.

كوب من الزيت.

رشة من الملح.

طريقة تحضير المايونيز بدون بيض

وضع اللبن في الخلاط وضربه بشكل جيد.

بضاف إلى اللبن الخل والملح في أثناء خفق الحليب.

يضاف الزيت بشكل تدريجي إلى أن تصبح كافة المكونات متماسكة.

يحفظ المايونيز في برطمان محكم الغلق في الثلاجة.

عمل المايونيز بالزبادي

2 صفار بيض.

2 كوب من الزيت النباتي.

علبة صغيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من المستردة.

ملعقة كبيرة من الخل.

رشة من الملح والسكر والفلفل الأسود.

خطوات تحضير المايونيز بالزبادي