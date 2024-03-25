البيض من الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها على السحور، ولعل من أسهل الوصفات هي وجبة البيض التركي، لتي قد لا يعرفها الكثيرون، لذا نستعرض طريقة تحضيرها بمجموعة من المكونات الأساسية الموجودة في المنزل بوصفة الشيف حسن ويمكن استعراضها في التقرير التالي.

أسهل طريقة لعمل البيض التركي على السحور للشيف حسن

3 ملاعق كبيرة زيت الزيتون.

حبة بصل مفروم

3 حبات فلفل أخضر

4 أكواب طماطم مقطّعة إلى مكعبات.

4 فصوص ثوم مهروس.

2 عود بصل أخضر.

1 بيض .

ملح نصف ملعقة صغيرة.

فلفل أسود ربع ملعقة صغيرة.

طريقة تحضير البيض التركي

سخني الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.

ضيفي البصل والفلفل وقلبيها حتى تطرى.

ضيفي الطماطم إلى الثوم والبصل الأخضر.

اتركي المزيج على حرارة منخفضة لمدة 15 دقيقة مع التقليب من وقت إلى آخر حتى يسخن المزيج.

زودي الملح والفلفل الأسود.

أحدثي فجوة بالمزيج وضعي فيها البيضة.

قلّبي زلال البيض حتى يتداخل مع المزيج السابق تاركةً الصفار كاملاً.

ارفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.



وصفة آخرى لعمل البيض التركي

5 بيضات مسلوقة.

بصلة مفرومة.

كوب طماطم مفرومة.

2 كوب جبنة موتزاريلا.

ملعقة صغيرة بابريكا

ملعقة صغيرة كمون

ملح

فلفل أسود

زبدة

طريقة تحضير طاسة بيض تركي