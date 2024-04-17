استشاري: عقاقير التخسيس على الإنترنت «مضللة».. وتعرض للإصابة بفشل الكبد

أكد الدكتور محمد عبيد، استشاري الجهاز الهضمي وعلاج السمنة بطب قصر العيني، أن أدوية التخسيس تصرف في مصر من الصيدليات بدون وجود روشتة طبية، وهو خطر كبير جدًا، مشددًا على أنه حدث العديد من الحالات الوفيات بسبب بعض حقن التخسيس وإنقاص الوزن.

عقارات التخسيس

وأشار إلى أن بعض حقن التخسيس تتسبب في الإصابة بالسرطان بالغدة الدرقية، موضحًا أنه لا بد أن يتم الحصول على هذه الأدوية بإشراف طبي، منوهًا بأن هذه الحقن، يحصل عليها مريض السكر، وأصبحت جرعات في التخسيس، وهو خطر كبير، مؤكدًا أن هذه الحقن تساعد في إنقاص الوزن، لكن لا بد أن تكون تحت إشراف طبي.

حقن وعقاقير التخسيس خطيرة

أوضح أن هناك حالات نتيجة الحصول على هذه الأدوية والحقن بدون إشراف طبي، تعاني من الإصابة بالسرطان أو الأورام بالبنكرياس، وبعض الحالات توفيت بسبب الحصول على هذه الحقن والأدوية، مؤكدًا أن بعض حقن وعقاقير التخسيس خطيرة، وتؤدي إلى الوفاة.

وأضاف أنه ليس هناك في الطب عقاقير تزيد من معدل الحرق للسعرات الحرارية، مشددًا على أن هذه العملية تحدث نتيجة ممارسة الرياضة أو الأكل وجبات عديدة، وشرب كميات كبيرة من المياه، وهناك إعلانات مضللة على الإنترنت، بأن هناك أدوية تساعد على زيادة الحرق، وهي أغلبها أعشاب، وقد تؤدي لفشل الكبد أو الكلى، وبعض الحالات توفيت نتيجة هذه الأدوية.

أدوية سد الشهية

ولفت إلى أن هناك دواء في السوق كان يساعد على سد الشهية، لكن تم سحبه بعد أن تم اكتشاف أنه يصيب المواطنين بأعراض الاكتئاب، وسبب في وجود ميول انتحارية لدى البعض، وهناك العديد من الحالات انتحرت، وتم سحب هذا الدواء من السوق على مستوى العالم.

أسباب زيادة حرق السعرات الحرارية

وشدد على أن النوم الجيد، هو أحد وأهم الأسباب التي تزيد من معدلات الحرق لجسم الإنسان، من 6 لـ8 ساعات يوميًا ويكون ليلًا.