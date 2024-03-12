ما هي فوائد نظام الكيتو في التخسيس؟.. فرصة للاستفادة من صيام رمضان

يقدم الصيام في رمضان فرصة مثالية للمسلمين لتغيير نظامهم الغذائي الخاطئ وعادات الأكل السيئة، مما يعطي أملاً للأشخاص الراغبين في إنقاص وزنهم، وفي هذا التوقيت يبحث الكثيرون عن أفضل الوسائل والحميات الغذائية التي تساعد على خسارة الوزن الزائد في أسرع وقت، ويُعد نظام الكيتو أحد هذه الخيارات، لكن هل يُعد نظام الكيتو خلال الصيام حلاً آمناً لمشكلة الوزن الزائد؟

نظام الكيتو في رمضان

تعتمد حمية «الكيتو» بشكل عام على تقليل كمية الكربوهيدرات التي يجري تناولها بوجبتي السحور والإفطار، مع الاعتماد على البروتينات والدهون كمصدر للغذاء والطاقة، حتى يدخل الجسم في حالة تسمى «الكيتوزية»، يبدأ فيها بتكسير الدهون المخزنة من أجل إمداد الجسم بالطاقة بدلاً من الجلوكوز، بحسب تصريحات تلفزيونية للدكتورة إيمان كامل استشاري التغذية العلاجية، التي أوضحت أن المدة التي يستغرقها الجسم للدخول في هذه الحالة تختلف من شخص إلى آخر، حسب معدلات حرق السعرات الحرارية لديه، كما أن هذا النوع من الحميات الغذائية أثبت فاعلية في تقليل مقاومة الأنسولين في جسم الإنسان، ومساعدته على خسارة الوزن الزائد.

هل نظام الكيتو آمن على الصحة؟

على الرغم من فاعلية نظام الكيتو في إنقاص الوزن إلا أنه لا يمكن التسليم به كوسيلة لخسارة الوزن بشكل سريع، إذ تصاحبه عادةً بعض الأعراض الجانبية مثل الإمساك، الصداع، وصعوبة الحصول على المعادن والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

وبحسب الدكتورة إيمان كامل، لا ينصح بهذا النظام للنساء الحوامل، والمرضعات ومرضى السكر والقلب، لما يقوم عليه من حرمان الجسم من بعض العناصر الغذائية، التي لا يمكنهم الاستغناء عنها كليًا وعلى رأسها الجلوكوز.

فوائد نظام الكيتو في الصيام

في حالة القدرة على الاستغناء عن الكربوهيدرات والسكريات في النظام الغذائي بشكل تدريجي، تجنبًا لأية أضرار محتملة، فيما يلاحظ على الجسم بعض النتائج الإيجابية ومنها:

1. تنظيم مستوى السكر في الدم، وهو أمر طبيعي بعد الامتناع عن تناول الكربوهيدرات مع الصيام لساعات طويلة.

2. التخلص من دهون الخصر والبطن، إذ يساعد اتباع حمية الكيتو في رمضان على تقليل محيط الخصر، والذي يمكن ملاحظته بعد اتباع النظام لمدة 30 يومًا.

3. خسارة الوزن بشكل كبير، خاصةً خلال الأسابيع الأولى من تطبيقه، مع اختلاف نسبة خسارة الوزن من شخص لآخر.

4. زيادة النشاط عند اتباع حمية «الكيتو» وتجنب الإصابة بالتخمة، بعد تناول الإفطار مع الشعور بالتركيز وصفاء الذهن.

5. تقليل الاعتماد على السكر بعد تعود الجسم على الاستغناء عنه تدريجيًا بمرور الوقت.