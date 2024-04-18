جدول امتحانات صفوف النقل للمكفوفين الترم الثاني في الدقهلية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، جدول امتحانات المكفوفين الفصل الدراسي الثاني، التي من المقرر لها أنّ تبدأ أول شهر مايو المقبل وتستمر على مدار أسبوعين.

وأشارت «تعليم الدقهلية» إلى أنّ جدول امتحانات المكفوفين في الدقهلية الترم الثاني، كالآتي:

الصف الرابع والخامس الابتدائي

- الأربعاء 8 مايو: مادة اللغة العربية

- الخميس 9 مايو: مادة الرياضيات وICT

- السبت 11 مايو: مادة دراسات اجتماعية ومادة التربية الدينية

- الأحد 12 مايو: مادة العلوم

- الاثنين 13 مايو: مادة اللغة الأجنبية ومهارات مهنية

جدول الصف السادس الابتدائي

- الأربعاء 8 مايو: مادة اللغة العربية

- الخميس 9 مايو: مادة الرياضيات ومادة اللغة الأجنبية

- السبت 11 مايو: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة التربية الدينية

- الأحد 12 مايو: مادة العلوم

جدول الصف الثاني الثانوي

- الخميس 9 مايو: مادة اللغة العربية

- الأحد 12 مايو: مادة الجغرافيا ومادة المواطنة وحقوق الإنسان، ومادة تربية مهنية سواء صناعي وزراعية وتجاري

- الثلاثاء 14 مايو: مادة الرياضيات الجبر ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

- الخميس 16 مايو: مادة اللغة الأجنبية الثانية ومادة الفلسفة والمنطق

- الأحد 19 مايو: مادة اللغة الأجنبية الأولي ومادة اللغة الأجنبية الثانية

- الثلاثاء 21 مايو: مادة الرياضيات التفاضل وحساب المثلثات، مادة التربية الدينية

- الخميس 23 مايو: مادة التاريخ ومادة علم النفس والاجتماع