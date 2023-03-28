تعليم قنا: توزيع وجبات أفطار وسحور على طلاب مدارس المكفوفين

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا اجتماع اللجنة المحلية المشرفة على مشروعات وبرامج التغذية المدرسية بمكتبه بحضور منال عبد الوهاب وكيل مديرية التربية والتعليم بقنا وصابر زيان مدير عام الشئون التنفيذية ومصطفى قاسم مدير عام الشئون المالية والإدارية، وسعيد حسن رئيس مجلس أمناء المحافظة و الدكتورة نجلاء عادل نائب مدير عام التأمين الصحي والدكتور أحمد أمين مدير إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة وأشرف موريس مدير إدارة التغذية و ثريا متوشلح رئيس قسم التغذية بالمديرية.

توزيع التغذية المدرسية

شدد محمد السيد الوكيل على توزيع التغذية على طلاب رياض والابتدائي فقط خلال شهر رمضان وفقاً للحضور الفعلي، واستئناف التوزيع للفئات المستهدفة عقب انتهاء شهر رمضان المبارك بحسب ما جاء بكتاب الإدارة العامة للتغذية بالوزارة، بينما توزع التغذية لجميع المراحل لطلاب مدارس التربية الفكرية.

كما أكد الوكيل توزيع التغذية إلى طلاب القسم الداخلي بمدارس وفصول التربية الخاصة من الصم و المكفوفين وفق جدول رمضان ( سحور – إفطار ).

وأضاف مدير تعليم قنا، أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للأبنية التعليمية بشأن تخصيص غرفة صالحة التهوية بكل مدرسة لاستخدامها كمخزن لمنظومة التغذية المدرسية .