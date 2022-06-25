طلاب مدارس المكفوفين يؤدون امتحان اللغة العربية «ورقة أولى»

أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة «المكفوفين»، الامتحان في مادة اللغة العربية «ورقة أولى» في ثالث أيام امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021 / 2022.

وحرص الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين ونائب رئيس عام الامتحان، قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية الموجودين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على وجود ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

حجازي: امتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على مديري المديريات التعليمية، بتنفيذ الخطاب الخاص بتنبيهات امتحانات الثانوية العامة الذى وجهته الوزارة للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، والتأكد من وصول كتيب المفاهيم إلى لجان السير.

وقال «حجازي» إن جميع مراحل العمل بامتحانات الثانوية العامة لمدارس المكفوفين مؤمنة بالكامل، بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع الأسئلة، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة، سارت أجواء الامتحان خلال اليوم الثالث بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أي مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات

وتابعت غرفة العمليات المركزية سير الامتحان بالمحافظات التي يوجد بها لجان سير مكفوفين، ولم تتلق أي ملاحظات.

جدير بالذكر أن غدًا الأحد الموافق 26 يونيو الحالي، يؤدي طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، الامتحان في مادة اللغة العربية، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة «المكفوفون» الامتحان في مادة اللغة العربية «ورقة ثانية»، كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس «المتفوقين STEM» الامتحان في مادتي «اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، ومقاييس المفاهيم (اللغة العربية)».