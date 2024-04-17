جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية.. تبدأ 8 مايو

أعلنت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية، إذ تُعقد على مدار أسبوع، بداية من يوم الأربعاء 8 مايو 15 من نفس الشهر، وذلك في صفوف النقل العام والمهني والمكفوفين والصم.

جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية

وحددت مديرية التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي 2024 في محافظة الدقهلية كالتالي:

- الصف الأول الإعدادي العام:

- الأربعاء 8 مايو مادة الهندسة.

- السبت 11 مايو مادة اللغة العربية.

- الاثنين 13 مايو مادة اللغة الأجنبية ومادة الجبر والإحصاء.

- الأربعاء 15 مايو مادة العلوم ومادة الدراسات الاجتماعية.

أما جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي بالنسبة للمواد غير المضافة، فتضمنت الآتي:

- السبت 27 أبريل، مادة التربية الدينية ومستوى رفيع لغة أولى.

- الاثنين 29 أبريل، التربية الفنية، ومادة الحاسب الآلي، ومستوي رفيع لغة ثانية.

جدول امتحانات الصف الأول لمدارس المكفوفين بالدقهلية

وتضمن جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني لمدارس المكفوفين الآتي:

جدول امتحانات النقل للصم وضعاف السمع بالدقهلية

وتضمن جدول امتحانات النقل للصم وضعاف السمع للصف الأول الإعدادي المهني الترم الثاني كالآتي:

ونوهت المديرية إلى ضرورة توفير الجو الملائم والمناسب للطلاب عند أداء الامتحانات الخاصة الخاصة بالصف الأول الإعدادي، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية باللجان، للحفاظ على صحة وسلامة الطالب.