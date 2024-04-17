طارق الشناوي: شخصية حسن الصباح ملهمة.. وكريم عبد العزيز كاريزما

أكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن مسلسل الحشاشين شكل حالة لدى الجمهور والمشاهد، مشددًا على أن هذه الحالة إبداعية، وأن المؤلف عبد الرحيم كمال، نجح في اختيار درجة معينة من اللغة العامية، ولم يجرح العمل التاريخي، كما أنه أدرك قيمة هذا العمل.

بيتر ميمي حقق قفزات متلاحقة

أوضح «الشناوي»، خلال حواره ببرنامج «كل يوم»، مع الإعلامي خالد أبو بكر، على شاشة «ON»، أن المخرج بيتر ميمي واحد من أهم المخرجين، وهو رائع، ونجح في تحقيق قفزات متلاحقة، وأكد جدارته الفنية في تقديم الأعمال المميزة خلال السنوات الماضية.

ونوه بأن بيتر ميمي أجاد تنفيذ مسلسل الحشاشين، وركز على كل التفاصيل في المسلسل، مؤكدًا أن شخصية كريم عبدالعزيز «حسن الصباح» ملهمة بشكل كبير، موضحًا أن كريم عبد العزيز كان يمتلك خلال تقديم هذا الدور كاريزما ودور طاغي.