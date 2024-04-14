كريم عبد العزيز: مشهد قتل ابن حسن الصباح كان الأصعب في مسلسل الحشاشين

قال الفنان كريم عبد العزيز، إنّ أصعب المشاهد في مسلسل الحشاشين شهدتها قاعة الحكم بقلعة آلموت، وهو وفاة ابنه لأن الصعوبة في المشهد هي أن أحاسيسه مستترة.

كريم عبد العزيز يتحدث عن الحشاشين

وأضاف «عبدالعزيز»، خلال لقاء ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة «ON»: «تمّ تصويره في لوكيشن قاعة الحكم من قلعة آليموت التي تحصن بها الصباح مؤسس طائفة الحشاشين، عاوزين نوصل الإحساس لأنه في بداية الأمر عندما جلس معي الكاتب عبد الرحيم كمال والمخرج بيتر ميمي، كنا نتحدث عن صفات حسن الصباح، أبرزها ورغم اختلاف الكتب التي تحدثت عن ذلك لكن تبقى الصفة الرئيسية، التي اجتمعت عليها كل الكتب هي الهدوء».

وتابع الفنان كريم عبد العزيز، أنّ الصباح كان شخصًا هادئًا جدًا، مشيرًا إلى أن لديه قناعة أن الأفذاذ في التاريخ نوعين نوع يحمل خير وأخر يحمل شر، ولافتًا إلى أن هتلر مثلاً كان فذا وموسيليني كان فذا وهولاكو كان فذا وبالتالي، فإنه يحب الذكاء وليس الشخصية، وهذا الذكاء لو كان تم توظيفه في أمر آخر كان أفضل، ولم يكن الصباح وقورًا وهادئًا وصادقًا في مشاعره لم يكن لينجح في أن يكون لديه أتباع.