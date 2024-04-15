طارق الشناوي: «كمال» انتقى «العامية» وحافظ على وقار الكلمة في «الحشاشين»

كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن الأفضل فى دراما رمضان 2024 فقال إن السباق الدرامى لهذا العام كان قوياً بشكل كبير، وكانت المنافسة مشتدة ولكنه يتوقف بقوة عند الكاتب عبدالرحيم كمال فى تجربة مسلسل الحشاشين، وذلك لأن اختياره للهجة العامية «أعتبره مغامرة ضرورية وذكية، وهى الأصعب، لأن المفردات صعبة للغاية، فعندما تستخدم لهجة عامية فيكون عليك أن تختار كلمة لا تجرح الزمن الذى تسرد فيه الأحداث فى القرن الحادى عشر».

وتابع أن اللهجة العامية تناسب مختلف الظروف الزمنية، لأنها سريعة التغير عكس اللغة الفصحى التى بها نوع من الثبات، موضحاً: «هنا يكون على الكاتب مسئولية أكبر تتمثل فى مراعاة العامل الزمنى والحفاظ على وقار الكلمة، فيختار من بين الكلمات العامية ما يتوافق مع الشخصيات التى يقدمها، وبالفعل هذا ما نجح فيه عبدالرحيم كمال، وكثير من مفردات الحوار الذى قدمه داخل العمل تتأملها كمتلقِّ».

كما أشاد «الشناوى» بالكاتبة سمر طاهر التى شاركت فى كتابة عدد من حلقات مسلسل «بدون سابق إنذار»، قائلاً إنه متحمس لها وبخاصة أنها كاتبة صاعدة، «(سمر) إضافة للكتابة الدرامية، خصوصاً أننا نعانى مشكلة فى الكتابة التى أصبحت أضعف حلقة فى العمل الفنى على كل المستويات، سواء من ناحية السينما أو الدراما، (عارفة بتكتب إزاى الشخصيات وكل شخصية بتنطق بأسلوبها، علشان كده أنا بتوقف عندها)».