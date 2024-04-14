مهندس ديكور «الحشاشين»: تصميم أصفهان عكس الصراع بين حسن الصباح والسلاجقة

قال المهندس أحمد فايز، مهندس ديكور مسلسل «الحشاشين»، إنَّ القصر السلجوقي كان جزءاً مهما من الصراع بين حسن الصباح والسلاجقة، وكان هذا دافعه الأكبر للاهتمام بهذا القصر، موضحاً: «أول مرة في البلاتوه أفهم من مكان داخلي إزاي أوصل لارتفاع أكثر من 9 أمتار، خاصة داخل قاعة الحكم، كي لا يظهر سوى العرش للمشاهد ما يعطي له هيبة وقدسية».

وأضاف «فايز»، في حلقة خاصة مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج «كلمة أخيرة»، والمُذاع على شاشة «ON»، كاشفاً عن سر اللون الوردي والأحمر في طلاء مدينة أصفهان بـ مسلسل الحشاشين والتي بُنيت على مساحة 12 ألف متر: «لونها الأحمر يبرز الصراع والمناطق التي كثيراً ما تشهد صراعات، وصعوبة المنطقة جمعها بين الطراز الفارسي والعباسي وبدايات السلاجقة والأتراك وجمعت أيضاً الطراز الهندي، بالإضافة إلى القدس والعصر الفاطمي وكذلك سمرقند».

وتابع: «موقع مدينة أصفهان الإيرانية في قلب بلاد فارس والمدينة بُنيت خصيصاً من أجل مسلسل الحشاشين والتي تختلف كثيراً عن قلعة آلموت من حيث الألوان والطراز المعماري وطريقة البناء وهي عنصر مهم من المسلسل والصراع وأردت أن أعكس في مدينة «أصفهان» الصراع بين الحشاشين والسلاجقة».