هاري يقطع صلته رسميا ببريطانيا.. ويحول محل إقامته في الأوراق لـ أمريكا

قطع الأمير هاري نجل الملك تشارلز ملك المملكة المتحدة، علاقاته مع بريطانيا، بعد أن أدرج قصره في كاليفورنيا كمقر إقامته الرئيسي، وبحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، فإن الدوق وضع عبارة الدولة المقيم فيها أمريكا، في ملفات الشركات في يونيو من العام الماضي، بعدما كانت المملكة المتحدة، بعدما أمره والده الملك تشارلز بدعم من شقيقه ولي العهد الأمير ويليام، بإعادة مفاتيح قلعة وندسور الخاصة به.

يشير هذا التغيير إلى انفصال واضح عن بريطانيا

وانتقل الأمير هاري وميجان ماركل إلى الولايات المتحدة، بعد تنحيهما عن منصبيهما، والتزاماتهما كأحد كبار أفراد العائلة المالكة البريطانية، ويشير هذا التغيير، إلى انفصال واضح عن بريطانيا، بعد أن استقال هو وزوجته ميجان ماركل من العائلة المالكة في عام 2020.

ويعيش هاري، البالغ من العمر 39 عامًا، وميجان البالغة من العمر 42 عامًا، في قصر بقيمة 14 مليون دولار في مونتيسيتو مع الطفلين آرتشي، أربعة أعوام، وليليبت، عامين.

يعيش هاري وميجان في قصر فخم بالولايات المتحدة الأمريكية

يضم القصر الذي يعيشا فيه والذي تبلغ مساحتها 5486 متر مربع، ويشمل 9 غرف نوم، و16 حمامًا، بالإضافة إلى ساونا وصالة ألعاب رياضية وغرفة ألعاب وأروقة، و​​مكتبة ومكتبًا تقول ميان إنها تتقاسمه مع هاري، وقبو نبيذ ومرآب يتسع لـ5 سيارات.

ويحتوي القصر على حدائق مترامية الأطراف، وبها مسبحًا كبيرًا وملعبًا للتنس وحظيرة دجاج وحدائق ورود، ويوجد أيضًا تراس فسيح به موقد يعمل بالحطب ومرافق شواء.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه الأمير هاري لوقف الإفراج عن أوراق الهجرة بعد أن أثيرت مخاوف بشأن طلب التأشيرة الخاص به للولايات المتحدة الأمريكية.