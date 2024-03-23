أول تعليق من الأمير هاري وزوجته ميجان على إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

أعرب الأمير هاري ابن الملك تشارلز وشقيق ولي العهد البريطاني، وزوجته ميجان، دوق ودوقة ساسكس عن أمنياتهما بالصحة والشفاء لكيت ميدلتون أميرة ويلز بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.

وقال هاري وميجان في بيان لهما: «نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بخصوصية وسلام»

تفاصيل إصابة كيت ميدلتون بالسرطان

واختارت الأميرة كيت ميدلتون البالغة من العمر 42 عامًا، مشاركة أخبار تشخيصها بالسرطان في مقطع فيديو تم تصوير في وندسور يوم الأربعاء، وشكرت فيه الجمهور على دعمها وشاركت صدمتها الكبيرة وهي تخضع لدورة من العلاج الكيميائي الوقائي بعد اكتشاف إصابتها بالسرطان خلال اختبارات ما بعد الجراحة، وقالت إنها تركز على تحقيق الشفاء التام.

وقالت أيضًا إنها نقلت الخبر لأطفالها؛ جورج، 10 أعوام، وشارلوت، 8 أعوام، ولويس البالغ من العمر خمس سنوات ، أخبروهم أنها ستكون بخير، وقالت أميرة ويلز إنه تم اكتشاف السرطان بعد إجراء عملية جراحية كبيرة في البطن في يناير.

وأضافت: «لقد بذلنا أنا وويليام كل ما في وسعنا لمعالجة هذا الأمر على انفراد من أجل عائلتنا الشابة..كما يمكنك أن تتخيل، فقد استغرق هذا وقتًا، لقد استغرق التعافي من عملية جراحية كبرى وقتًا طويلاً لبدء علاجي»، في البداية تم اعتبار كل ما تم العثور عليه غير سرطاني، لكن اختبارات ما بعد العملية وجدت أن السرطان كان موجودً.

واختارت أميرة ويلز وزوجة ولي عهد المملكة المتحدة عدم الكشف عن نوع السرطان الذي تعاني منه.

تعليق الملك تشارلز على إعلان إصابة كيت بالسرطان

وفي الوقت نفسه، قال متحدث باسم الملك تشارلز إنه فخور جدًا بكاثرين لشجاعتها في التحدث كما فعلت وقال المتحدث إن الملك والملكة سيواصلان تقديم حبهما ودعمهما للعائلة بأكملها ولزوجة ابنه المحبوبة خلال هذا الوقت العصيب.

وكان الملك وزوجة ابنه في عيادة لندن في الوقت نفسه، وظل على اتصال وثيق مع زوجة ابنه المحبوبة طوال الأسابيع الماضية.