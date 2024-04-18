في خطوات سهلة.. طريقة التقديم في مسابقة «لون حلمك» لذوي الاحتياجات الخاصة

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة عن تنظيم مسابقة «لون حلمك»، التي تأتي بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ومنصة بيفول الدولية، وهي عبارة عن مسابقة فنية للأطفال، تضم أكثر من مجال فني مختلف يُمكن للطفل التقديم فيه.

طريقة التقديم للمسابقة

وعن طريقة التقديم للمسابقة، قال حسام الدين أمين، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن التقديم في المسابقة يتم من خلال ملئ البيانات المطلوبة في الاستمارة الإلكترونية، ورفع الأعمال الفنية التي سيشارك بها الطفل، ويمكن الدخول إلى الاستمارة الإلكترونية من خلال الضغط هنا

ولفت إلى أهمية الدخول إلى الموقع من أجل ملئ الاستمارة بعد التأكد من أن طفل تنطبق عليه كافة شروط المسابقة حيث قال: «لون حلمك»، هي مسابقه فنية للأطفال ذوي الإعاقة في أكثر من مجال فني، ومن أهم الشروط أن تكون الأعمال المقدمة نابعة من خيال الطفل بشكل كامل دون أي مساعدة من الكبار»، وعن المجالات الفنية التي تشملها المسابقة:

شروط التقديم في المسابقة

-الرسم

-التصوير الزيتي

-التشكيل المجسم

-النحت

-الخزف

-الوسائط المتعددة

-عجائن الورق

أما عن شروط التقديم للمسابقة، فقال المستشار الإعلامي للقومي للإعاقة، هي: يمكن للطفل المشاركة بـ 3 أعمال كحد أقصى في كل مجال من مجالات المسابقة ويتم اختيار عمل واحد فقط لكل مشترك، كما أنه مسموح أن يساعد الكبار الأطفال من ذوي الإعاقة بنسبة 50%، من العمل، ويمنع تدخل الكبار في الفكرة فلابد أن تكون خالصة من خيال الطفل، وتصوير فيديو دقيقة للطفل أثناء العمل، ملئ الاستمارة بدقة عالية