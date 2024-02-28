«القومي للإعاقة»: الدولة مهتمة بتمكين ذوي الهمم للحصول على حقوقهم كاملة

أكدت إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، تهتم بذوي الهمم، موضحًا أن دستور 2014 في بنوده الـ9 يشير إلى الأشخاص ذوي الإعاقة وضرورة تمكينهم.

جهود مكثفة للاهتمام بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة

وتابعت «كريم» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أن قانون 2018 أيضًا اهتم بالحياة بأكملها الخاصة بذوي الإعاقة سواء العمل أو التعليم والصحة والرياضة والحماية الاجتماعية، لافتة إلى أن هناك طفرة في تمكين ذوي الإعاقة وإعطائهم حقوقهم كاملة، مؤكدة أن الدولة المصرية المتمثلة في الوزارات وكذلك المجتمع المدني وحياة كريمة كثفت جهودها للاهتمام بحياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كشف مبكر وتوعية وتدريب لذوي الهمم

وأشارت إلى أن القرى التي لم تحصل على خدمات أصبح الآن بداخلها كشف مبكر وتوعية وتدريب لهم لكي يتم تأهيل ذوي الهمم لسوق العمل، وأصبح لهم مواقع في مختلف القطاعات ووظائف: «أصبح لهم بصمة في المجتمع المصري».