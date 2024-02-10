«القومي للإعاقة» يختتم ورشة عمل «التغيرات المناخية وأثرها على ذوي الهمم»

اختتم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فعاليات ورشة العمل التدريبية حول «التغيرات المناخية وأثرها على الأشخاص ذوي الإعاقة»، والتي عقدت على مدى يومين بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، في إطار تفعيل التعاون بين الجانبين وفقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

التغيرات المناخية وآثارها على الحياة العامة

افتتحت الورشة التدريبية، الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمهندس ماجد جامع، منسق البرامج بمؤسسة هانس زايدل الألمانية، وبحضور ومشاركة عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة من مختلف أنواع الإعاقات، ومشاركة عدد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال الإعاقة وعدد من الأكاديميين.

هدفت الورشة التدريبية إلى التعريف بالتغيرات المناخية وآثارها على الحياة العامة، والإدماج ودوره في المساعدة على تطوير مسارات مقاومة للمناخ وآمنة للغذاء، والتعرف على مخاوف الأشخاص ذوي الإعاقة من التغيرات المناخية، وسبل مقاومتهم لتأثيراتها.

رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالقضايا التي تواجههم

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن الورش التدريبية التي تستهدف رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالقضايا التي تواجههم يأتي في إطار قيام المجلس باختصاصاته ومهامه التي نص عليها القانون ومنها عقد المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع والتعريف بحقوقهم وواجباتهم.

وأشارت إلى أن ورشة عمل التغيرات المناخية والإعاقة واحدة من أهم الورش التدريبية التي تستهدف المشاركة في مواكبة التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التمكين الاجتماعي والاقتصادي لهم باعتبارهم شركاء في تنمية الوطن وجزء فعال داخل مجتمعهم.

المشاركون في الورشة

شارك في الورشة عدد من الخبراء والأكاديميين منهم السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والدكتور محمد عبد الفتاح المغربي رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، والدكتورة رحاب يوسف، مدير عام الثقافة والتوعية البيئية بوزارة البيئة، والدكتورة هناء سيد حسن، من وزارة البيئة، ومن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة ريهام خطاب، منسق التعاون بين المجلس ومؤسسة هانس زايدل الأمانية، وحسام الدين الأمير، المستشار الإعلامي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والدكتورة فينوس فؤاد، المستشار الثقافي للمجلس، وعدد من أعضاء المكتب الفني للمشرف العام على المجلس.