فرق إرشادية بـ«زراعة الإسكندرية» لفحص أشجار الموالح وتوجيه المزارعين

نفذت مديرية زراعة الإسكندرية، حملة دورية، لمتابعة وفحص أشجار الموالح، للتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرات.

الحملة جاءت تنفيذاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، والدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

الفرق الإرشادية

وخلال الحملة، اطمأنت البعثة التي قادتها المهندسة فاتن عبد النبي، رئيس قسم الإرشاد الزراعى بإدارة المعمورة الزراعية، ودينا سعيد إبراهيم، معهد بحوث البساتين، على كافة المحاصيل، سواء الشتوية أو الصيفية، وأيضًا الإنتاج الحيواني بعدد من المزارع والقرى.

المرور على أشجار الموالح

استهدفت الحملة، قرية الطرح، - وهي قرية حدودية على أطراف مدينة الإسكندرية، تتبع جغرافيًا محافظة البحيرة، وإداريًا محافظة الإسكندرية - وتضم العديد من مزارع الموالح المختلفة.

وخلال الحملة، جرى فحص أشجار الموالح، من خلال المرور والمعاينة الحقلية للتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرات، وجرى تقديم عدة توصيات فنية للمزارعين سواء ما يتعلق بخدمة المحصول والمعدلات السمادية اللازمة، أو كمية الري وتوقيتها، وكذا المكافحة المتكاملة للآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.