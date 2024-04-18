روديجر لاعب ريال مدريد يفاجئ الجميع بعد الفوز على السيتي.. هتف الله أكبر

في ليلة بيضاء، كان عريسها هو اللاعب الألماني أنطونيو روديجر، بعد أن قاد فريقه ريال مدريد الإسباني للتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بالفوز على مانشستر سيتي بركلات الترجيح في عقر داره بملعب الإمارات، بعد أن سجل هدف الحسم والتأهل.

180 دقيقة مثيرة خاضها الفريقين، منع خلالها روديجر هداف السيتي إيريك هالاند من أي مساهمة تهديفية، مقدما أداءا دفاعيا مميزا أمام مانشستر سيتي خلال المباراتين، التي انتهى وقتهما الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، قبل أن يفاجئ العالم أمام الكاميرات بعد نهاية المباراة.

روديجر لاعب ريال مدريد يفاجئ الجميع بعد فوز فريقه على مانشستر،سيتي بجملة الله أكبر

الله أكبر، هكذا وجه روديجر أول كلمة له عقب فوز ريال مدريد إلى الكاميرات التي تنقل المباراة، ليصبح حديث وسائل التواصل الاجتماعي، خاصةً وأن اللاعب الألماني المسلم، تعرض لهجوم عنصري خلال شهر رمضان الماضي.

روديجر، الذي اتخذ إجراءً قانونيا ضد بعض الأشخاص في شهر رمضان، والذين هاجموه ووصفوه بالإرهابي، بعد نشر صور شعائره الدينية خلال شهر رمضان المبارك، خرج عقب مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، ليعبر عن سعادته بجملة الله أكبر، في ظل الحملة التي يقودها بشأن حرية التعبير عن عقيدته، ليلاقي دعم كبير من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نددوا بتعرضه للعنصرية في ألمانيا بسبب ديانته.

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ريال مدريد يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا بفوز مثير على مانشستر سيتي

وحجز ريال مدريد مقعده في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ليقترب خطوة جديدة نحو اللقب القاري، بفوز مثير على مانشستر سيتي داخل ملعبه ووسط جماهيره بركلات الترجيح بنتيجة 4 - 3، بعد أن حسم التعادل الإيجابي 1 - 1 مباراتي الذهاب والإياب.