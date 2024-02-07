تسبب في وفاة حارس ريال مدريد.. ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري؟

حالة من الحزن، خيمت على عاشقي الساحرة المستديرة وخاصة مشجعي نادي ريال مدريد، بعد انتشار خبر وفاة حارس المرمى السابق ميجيل أنخل، عن عمر ناهز الـ76 عامًا، بعد معاناة مع مرض التصلب الجانبي الضموري «ALS»، لفترة استمرت 14 شهرًا.

ريال مدريد ينعى الحارس السابق

ونعى نادي ريال مدريد، وفاة حارس المرمى السابق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعد صراع مع مرض التصلب الجانبي الضموري، الذي أُصيب به في أواخر عام 2022.

ونستعرض في التقرير التالي، ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري؟، الذي تسبب في وفاة حارس مرمى ريال مدريد السابق ميجيل أنخل.

ما هو مرض التصلب الجانبي الضموري

مرض التصلب الجانبي الضموري «ALS»، هو مرض عصبي يؤثر على الخلايا العصبية في الدماغ والحبل الشوكى، ويسبب ضعفًا في العضلات، ومع مرور الوقت يزداد الأمر سوءًا، ووفقًا لما نشره موقع «مايو كلينك» فإن أعراضه تتمثل في صعوبة في المشي «التعثر أو السقوط»، التلعثم في الكلام، البكاء أو الضحك العشوائي، فضلًا عن التغيرات السلوكية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، فإن مرض التصلب الجانبي الضموري، حينما يكون في مراحلة المتأخرة، تصاب معظم العضلات الإرادية بالشلل، كما يتأثر التنفس بشدة، مما يتسبب في الإرهاق والتفكير الضبابي والصداع، فضلًا عن التعرض للإصابة بالالتهاب الرئوي.

ويعتبر الرجال هم الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب الجانبي الضموري، خاصة من تجاوز سنهم الـ70 عامًا، وحسب مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها «CDC»، فإن هذا المرض يسمى أيضًا مرض الخلايا العصبية الحركية، كما أشارت الأبحاث في المركز إلى أن التدخين والتعرض للرصاص أو السموم البيئية، يمكن أن يزيد من احتمالية الإصابة بالمرض.

من جانبه، قال الدكتور أحمد كامل، أخصائي طب المخ والأعصاب، لـ«الوطن»، إن مرض التصلب المتعدد يسبب تلف وتدهور في الأعصاب وانحناء الرقبة وضعف في التوازن: «يكون بسبب مشاكل في النخاع الشوكي ويسبب حركات عضلية لا إدارية وتختلف أعراضه وعلاماته، ويجب تناول العلاجات المناسبة للحالة، وبيسبب التعب إلى الشلل والجلوس على كرسي متحرك».