تراجع غير مسبوق.. انخفاض أسعار الحديد 26 ألف جنيه خلال 50 يوما فقط

في مطلع مارس الماضي توالت البشائر على المواطنين بتراجعات غير مسبوقة على أسعار الحديد، كانت موزعة على 5 مرات خسر فيها الحديد ما يقرب من 35 ℅ من قيمته، ليتراجع سعر الطن نحو 26 ألفا للطن خلال 50 يوما فقط.

تراجع الحديد 26 ألف جنيه

ووفق الأسعار المعلنة من المصانع والشركات وبوابة الأسعار المحلية والعالمية أن أسعار الحديد كانت في نهاية فبراير الماضي 64 ألف جنيه للطن، بينما سجلت اليوم نحو 38 ألفا و100 جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري بحسب آخر تحديث للأسعار اليوم.

أسباب تراجع الحديد

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا ـستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، أن تراجع أسعار الحديد تحت 40 ألفًا أو بمعنى أدق 38 ألفًا هو نتيجة طبيعية للإجراءات الحكومية في سعر صرف الدولار واختفاء السوق السوداء، لأن خام الحديد المستورد وهو البيلت تراجعت قيمته بسبب ثبات سعر صرف الدولار عند 47 جنيهًا بعدما وصل في السوق السوداء إلى 74 جنيهًا، قبل أن تعلن الدولة عن صفقة رأس الحكمة وتحريك سعر الصرف.

أسعار الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 43 ألفا و100 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفا 900 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفا و900 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألفا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و400 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 42 ألفا 700 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 39 ألفا 850 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة

- سجل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا 650 جنيه للطن للمستهلك شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 41 ألفا 700 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.