تراجع كبير في سعر طن الحديد اليوم الخميس.. «الاستثماري بكم»

أعلنت المصانع تراجع كبير في أسعار الحديد بقيمة 8 آلاف جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري، إذ سجل نحو 38 ألفًا و250 جنيهًا اليوم الخميس 4-4-2024 مُقارنة بما كانت عليه الأسعار قبل 48 ساعة 46 ألفًا و200 جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري.

سبب تراجع أسعار الحديد

يقول الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، إن تراجع أسعار الحديد تحت 40 ألفًا أو بمعنى أدق 38 ألفًا هو نتيجة طبيعية للإجراءات الحكومية في سعر صرف الدولار واختفاء السوق السوداء، لأن خام الحديد المستورد وهو البيلت تراجعت قيمته بسبب ثبات سعر صرف الدولار عند 47 جنيهًا بعدما وصل في السوق السوداء إلى 74 جنيهًا، قبل أن تعلن الدولة عن صفقة رأس الحكمة وتحريك سعر الصرف.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تنشر «الوطن» أسعار الحديد الجديدة وفق المعلن من المصانع والشركات، بحسب آخر تحديث للأسعار المعلنة.

سعر الحديد الاستثماري

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الخميس، بعد الانخفاض الجديد 38 ألفَا و100 جنيه للطن.

سعر حديد عز

كما سجل سعر حديد عز اليوم بعد الانخفاض الجديد 44 ألفًا و400 جنيه للطن.

سعر حديد المراكبي

- سعر طن حديد المراكبي، سجل 40 ألفًا و200 جنيه.

- سجل سعر طن حديد عطية 40 ألف و100 جنيه.

أسعار حديد التسليح

- سعر حديد العشري، سجل 40 ألفًا و150جنيهًا.

- سعر حديد المصريين اليوم نحو 40 ألفًا و800 جنيه.

- سعر حديد المعادي 40 ألفًا و100 جنيه للمستهلك.

- سجل حديد الكومي، 40 ألفًا و200 جنيه.

- سعر طن الحديد في شركة مصر ستیل اليوم 40 ألفًا و300 جنيه.

- سعر طن حديد العتال 43 ألفًا و300 جنيه.