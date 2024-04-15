سعر طن الحديد اليوم الاثنين 15-4-2024.. الاستثماري بكم للمستهلك؟

سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 38 ألفًا و300 جنيه للمستهلك، وفق المعلن من الوكلاء لدى مصانع الحديد اليوم الأثنين 15-4-2024، وتشهد أسعار الحديد حالة من الاستقرار، بعد موجة انخفاضات متتالية، تراجع خلالها الحديد من 64 ألف جنيه للطن، إلى 40 ألفًا و900 جنيه لحديد عز، محققا قيمة تراجع بلغت 23 ألفًا و100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

ترصد «الوطن» أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 40 ألفا و900 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 40 ألفا و600 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 40 ألفا و800 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 40 ألفا و500 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفا و700 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 ألفا و600 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، حيث سجل نحو 40 ألفا و600 جنيه للطن من للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 38 ألفا و900 جنيه للطن للمستهلك، شامل 14% ضريبة القيمة المضافة.