سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-4-2024 في مصر.. «انخفاض جديد»

شهد سعر طن الحديد اليوم الجمعة 5-4-2024 في مصر بمختلف المصانع والشركات، انخفاضاً في بعض الأنواع واستقراراً في أنواع أخرى، حيث يتابع أسعار مواد البناء قطاع كبير من المواطنين والتجار بشكل يومي من أجل التعرف على مستجدات أسعاره.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

تستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، حسب التحديث الأخير الذي أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر حديد عز

شهد سعر حديد عز اليوم الجمعة انخفاضاً، حيث سجل سعر طن الواحد 49090 جنيهاً، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

كما سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الجمعة 47383 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

كما أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية عن متوسط أسعار الحديد عالمياً وجاء أبرزها كالتالي:

- سعر حديد التسليح: 515 دولارا للطن.

- سعر الحديد الخام: 102 دولار للطن.

- سعر البليت: 505 دولارات للطن.

سعر الأسمنت اليوم

كما سجل سعر الأسمنت اليوم الجمعة 2323 جنيهاً للطن الواحد من الأسمنت الرمادي، «سعر بيع للمستهلك».