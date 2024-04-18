«التعليم العالي»: لا عودة لـ«شيت الامتحانات».. ونعتمد على المنصات الإلكترونية

أكّدت مصادر في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أنًّه لا عودة لـ«الشيت» مرة أخرى مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024، خاصة بعد تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية وعبر المنصات التعليمية المختلفة.

وأضافت المصادر، لـ«الوطن»، أنَّ الطلاب سيؤدون امتحانات العلمي والشفهي ونهاية العام، وفقًا للجدول والخريطة الزمنية المعلنة.

تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية منذ 3 سنوات

بدوره، قال الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، لـ«الوطن»، أنَّ الجامعة نجحت في تحويل الكتب الجامعية إلى إلكترونية منذ 3 سنوات، لافتًا إلى أنَّه تمّ التشديد على تطبيق جميع الإجراءات والقواعد التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

جميع الامتحانات تخضع لضوابط المجلس الأعلى للجامعات

فيما أشار محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، إلى أنَّه جميع الامتحانات إلكترونية وتخضع لضوابط المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، مؤكّدًا أنَّ جميع المناهج الدراسية، خاصة كليات القطاع الإنساني عبر المنصات التعليمية المتميزة.