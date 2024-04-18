«الجامعات الخاصة»: الإعلان عن الرسوم الدراسية يونيو المقبل

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الاستعداد لأعمال تنسيق الجامعات 2024 والقبول بمختلف الكليات للحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2024 وما يعادلها من شهادات، وفقا للضوابط و القواعد المنصوص عليها في هذا الشأن، موضحة أن هناك عدد من البرامج الدراسية الجديدة ستكون متاحة أمام الطلاب للتقدم خلال العام الجامعي الجديد، لافتة إلى أنه لم يجري الكشف عن مصاريف العام الدراسي الجديد.

تنسيق الجامعات 2024

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات الخاصة في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أن التقدم للجامعات والالتحاق بها يخضع لأكثر من معيار، أبرزها خضوعها تحت مبدأ العرض والطلب بالنسبة للطلاب، والأمر الثاني يتعلق بتحقيق الحد الأدنى للتقدم الذي أقره الأعلى للجامعات وقتها، بجانب ضرورة تحقيق المعايير المتطلبة للالتحاق وفقا للوائح والقواعد المنظمة لعمل الجامعات، منوهة إلى أن قيمة مصاريف العام سيجرى الكشف عنها خلال شهر يونيو المقبل، وذلك بالتزامن مع إعلان فتح باب القبول لطلاب الشهادات العربية والأجنبية.

أسباب زيادة المصروفات الجامعية

وأشارت المصادر إلى أن للطالب حرية الاختيار والالتحاق بين الجامعات الخاصة وفقا لما يجده مناسبا له، موضحة أن الجامعات الخاصة رجحت أسباب الزيادة المؤكدة لمصاريف العام الدراسي الجديد في الالتزامات المطلوبة منها وتكلفة الخدمة التعليمية لديها، وأن الزيادة تختلف من جامعة لأخرى وفقا للسمعة الأكاديمية والتجهيزات ومكانتها في التصنيفات الدولية والعالمية ونسب التوظيف لخريجها في سوق العمل وكذلك تجهيزاتها العلمية والبشرية .