رسالة مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات المصريين بالخارج.. مهلة 9 أيام

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنبيها مهما إلى الطلاب المصريين في الخارج، بشأن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024، مؤكدة إغلاق التسجيل على المنصة للترم الثاني، يوم السبت الموافق 27 أبريل المقبل.

آخر موعد تسجيل لامتحانات المصريين بالخارج

وطالبت وزارة التعليم، أولياء أمور الطلاب المصريين في الخارج المتأخرين في سداد الرسوم وتسجيل بيانات الطالب للفصل الدراسي الثاني والتكميلي «التخلف عن الترم الأول»، بسرعة التسجيل على المنصة حتى لا تضيع الفرصة على أبنائهم الطلبة.

وشددت الوزارة، على أنه إذا ظهر البريد الإلكتروني أمام أي طالب على حساب ولي الأمر للطلاب المصريين في الخارج، بسرعة تفعيل البريد الإلكتروني للطالب.

موعد إعلان أرقام الجلوس

وبالنسبة لأرقام الجلوس، أكدت وزارة التعليم، أنه سوف يتم الإعلان عنها بعد غلق الموقع والانتهاء من إجراءات المراجعة لمستندات التقدم، وبالنسبة لملف تقييم الأنشطة، سوف يتم الإعلان عنه بعد أن يتاح علي المنصة.