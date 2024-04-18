تحذيرات من شراء أدوية الريجيم «أونلاين».. عميد «صيدلة حلوان»: مخاطرها كثيرة

قال الدكتور سامح سرور، عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، إن أدويه إنقاص الوزن التي تنتشر لها إعلانات كثيرة على الإنترنت، وفي بعض القنوات التليفزيونية غير المعروفة تؤدي إلى مخاطر كثيرة لصحة الإنسان.

مخاطر أدوية إنقاص الوزن المباعة عبر الإنترنت

وأضاف «سرور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، من تقديم الإعلامية هبة ماهر، أن هذه المصادر غير المعروفة تستغل حاجة الإنسان في إنقاص الوزن، موضحا أن هذه المصادر تسوق هذه الأدوية على أنها من مصادر طبيعية من الأعشاب، بسعر منخفض جدا حتى يجذب الناس لشرائها.

لا يوجد حل سحري للقضاء على السمنة

وتابع عميد كلية الصيدلة بجامعة حلوان، أن الصفح على تطبيق الفيسبوك يعرضون صور شخص رفيع وصوره لنفسه هذا الشخص وهو لديه سمنة، بهدف أن يحقق للمشتري المصداقية، مؤكدا أنه لا يوجد شئ يسمى الحل السحري للسمنة، موضحا وجود عوامل كثيره جدا تتمثل في عوامل جينية، صحية، اجتماعية، كلها تؤثر بشكل كلي في بناء جسم الإنسان.