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هيئة الدواء تحذر من أدوية إنقاص الوزن عبر الإنترنت

كتب:

مريم الخطري
01:07 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء

الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا عاجلًا بشأن أدوية إنقاص الوزن، التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مُوضحة أن بعض أدوية إنقاص الوزن التي تُباع عبر الإنترنت يمكن أن تحتوي على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام.​​

ونصحت الهيئة، المواطنين بعدم شراء الأدوية مجهولة المصدر المتوفرة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن؛ لإمكانية تسببها أضرار صحية بالغة، مؤكدة أن الأدوية المستخدمة لإنقاص الوزن مُسجلة رسميًا بالهيئة: «عشان تضمن الحصول على دواء آمن وفعّال».​

 

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مصادر: إطلاق تطبيق رسمي لضبط سعر الأدوية نهاية العام الجاري

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

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