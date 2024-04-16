هيئة الدواء تحذر من أدوية إنقاص الوزن عبر الإنترنت

أصدرت هيئة الدواء المصرية، تقريرًا عاجلًا بشأن أدوية إنقاص الوزن، التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مُوضحة أن بعض أدوية إنقاص الوزن التي تُباع عبر الإنترنت يمكن أن تحتوي على مكونات ضارة وغير آمنة للاستخدام.​​

ونصحت الهيئة، المواطنين بعدم شراء الأدوية مجهولة المصدر المتوفرة عبر الإنترنت لإنقاص الوزن؛ لإمكانية تسببها أضرار صحية بالغة، مؤكدة أن الأدوية المستخدمة لإنقاص الوزن مُسجلة رسميًا بالهيئة: «عشان تضمن الحصول على دواء آمن وفعّال».​