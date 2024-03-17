مزايا مشروع مراكز الغذاء.. توفر السلع طوال العام وتستخدم الطاقة المتجددة

تتميز مشروعات مراكز الغذاء الخضراء التي أطلقتها وزارة التموين، بخلق منظومة متكاملة ومتطورة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك، مستخدمة الطاقة المتجددة لتوفير السلع في الأسواق طوال العام.

نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة الحديثة

وقالت وزارة التموين، إن مشروع مراكز الغذاء نقلة نوعية في منظومة أسواق الجملة الحديثة والتي تعتبر من الجيل الثالث المتطور وتتسم بمواصفات واشتراطات عالمية وتضم العديد من المكونات التي تخدم السوقين المحلي والتصديري.

أول مشروع بالإسماعيلية على مساحة 106 أفدنة

وأكدت وزارة التموين، أنه أول مشروع يتم تنفيذه في محافظة الإسماعيلية على مساحة 106 أفدنة، مشيرة إلى طرح المرحلة الثانية من المشروع للشراكة مع القطاع الخاص.

تعاون مصري فرنسي

ونوهت الوزارة، إلى أن مراكز الغذاء الخضراء جاءت نتيجة تعاون مصري فرنسي من خلال برنامج دعم فني متكامل لكافة أسواق الجملة في مصر للوقوف على احتياجاتها المستقبلية، موضحة أن المشروع يأتي ضمن خطة طموحة لنشر وتحديث أسواق الجملة في كافة محافظات الجمهورية، تنسيقاً وشراكةً مع القطاع الخاص فى إطار وثيقة ملكية الدولة.

مزايا مراكز الغذاء

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مزايا مراكز الغذاء التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتعاون مصري فرنسي، وجاءت كالتالي:

- منظومة متكاملة للخضر والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك.

- تشتمل على كل مكونات سلاسل الإمداد واللوجستيات وخوادمها من أنشطة إدارية وتصديرية وتخزينية.

- محطات تصدير للحاصلات الزراعية.

تستخدم هذة الأنماط في أسواق الطاقة الجديدة والمتجددة لتغذية أنشطتها المتنوعة.

- تحويل المخلفات الصلبة وغير الصلبة وتدويرها والاستفادة منها، في توليد طاقة نظيفة، مثلما يحدث في أسواق الجملة بفرنسا.