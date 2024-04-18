«النقل» توقع مذكرة تفاهم لبناء وتطوير ميناء برنيس البحري 

وقعت وزارة النقل، مذكرة تفاهم بشأن بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري.

الاتفاقية جرى توقيعها بين شركة ميناء برنيس البحري إحدى شركات هيئة مواني البحر الأحمر، ومثلها في التوقيع اللواء محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس الإدارة، وشركة برنيس الإقليمي لأنشطة المواني إحدى شركات مجموعة الغانم الكويتية، ومثلها في التوقيع رهام فواد الغانم، رئيس مجلس إدارة مجموعة الغانم، ورئيس مجلس إدارة شركة برنيس الإقليمي لأنشطة المواني.

إعادة تسليم ميناء برنيس

وتضمنت مذكرة التفاهم تسهيل التعاون بين الطرفين، لوضع الترتيبات اللازمة لضمان التعاون الفعال في المجالات ذات الاهتمام المشترك في بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم ميناء برنيس البحري، لمزاولة كل أنشطة النقل البحري والتعاون المشترك في المشاريع التي تقع في النطاق والتعاون في أي مجالات اخري ذات اهتمام مشترك قد تكون ضرورية، لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية خاصة مع كون شركة برنيس الإقليمي مطور رئيسي ومدير للمواني، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة ومشغل ذو خبرة عالية للخدمات اللوجستية المتكاملة متعددة الوسائط في الكويت ودوليا.

تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات

وأكدت وزارة النقل أن كل الاستثمارات العربية مُرحب بها في مصر، موضحة أن التوقيع يأتي في إطار تنفيذ الخطة الطموحة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، التي تعتمد أساسا على مجموعة من العناصر السياحية والصناعية والزراعية والمرتبطة بالمواقع البحرية، من خلال مجموعة من الطرق الحرة والسريعة وخطوط السكك الحديدية «ديزل - كهرباء»، التي ترتبط بوجود مطارات ومواني بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.