أشرف سنجر: إسرائيل وضعت الولايات المتحدة في موقف سيئ للغاية

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير السياسات الدولية، إن وجود مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، في الاجتماع الرباعي بالقاهرة، اليوم، يمثل آخر مراحل التخبط داخل الإدارة الأمريكية، فهو مشهود له بأنه دبلوماسي متمرس على فهم العقلية الإسرائيلية، وعقليات الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف «سنجر»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «بيرنز» لديه معلومات تجعله يقيم الموقف، والولايات المتحدة وضعت في موقف سيئ للغاية وهو سمعتها، فلم يحلم الرئيس الأمريكي جو بايدن أو أي مسؤول في البيت الأبيض أن يتم جرهم لهذه الأزمة بهذا الشكل.

وأشار إلى أن أمريكا مسؤولة عما حدث فهم لم يردعوا إسرائيل أو يواجهونها في إعادة حساباتها، وأن تبني سلاما حقيقيا مع الفلسطينيين، وأسوأ شيء ينظر إليه الأمريكيون هو الموقف الآن في غزة، سواء من قبل إسرائيل أو حماس فكلاهما اختار أسوأ القرارات، وهو فكرة الصدام واستخدام الهجمات.